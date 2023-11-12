مقارنًا إياه بالهلال .. وليد الفراج يقلل من النصر نكاية في محمد العنزي

تصريحات مثيرة للجدل من الفراج والعنزي يرد

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ألقى الإعلامي الرياضي وليد الفراج الضوء على فوز النصر على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "سنرى وجه محمد العنزي بعد مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، يوم الجمعة 1 ديسمبر الساعة 11 ونصف مساءً، إما أن يكون سعيدًا أو حزينًا".

ورد العنزي قائلًا: "الحمد لله على نعمة النصر، الفريق أصبح مُبهج للكرة السعودية، والعالم كله يُشاهده الآن، وأعتقد أي سعودي سيكون سعيدًا بهذا المستوى".

وواصل: "النصر يتابعه العالم الآن بسبب كريستيانو رونالدو لاعب النصر وليس الهلال، لأن صفقة كنو هي من حولت وجهة النجم البرتغالي من الهلال إلى النصر".

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الفراج رد على تصريحات العنزي قائلًا: "هناك أندية تحتاج إلى لاعبين من أجل تحقيق قفزة فنية، وهناك أندية فنيًا Top دائمًا"، ليرد عليه العنزي قائلًا: "من قبل أن يولد الهلال، والنصر دائمًا يقفز فنيًا ويحقق البطولات".

واختتم العنزي حديثه قائلًا: "اللون الأزرق هو لون البحر الموجود في الأرض، بينما الأصفر مثل الشمس موجودة في السماء"، الفراج واصل سجاله مع العنزي حيث قال له: "لون التراب أصفر والبحر أزرق".

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