"مقارنة إبراهيموفيتش مع الرب؟ زلاتان يتحدى نفسه فقط"

تصريحات قوية من الوكيل الشهير..

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، على أن موكله يمثل حاليًا 90% من قوة الروسونيري، مشيرًا إلى أن تصريحاته المتعجرفة ليست لإيمانه بأنه فوق الإنسانية كما قد يظن البعض، بل للتحفيز فقط.

ومنذ انضمام إبرا إلى الروسونيري في يناير الماضي وانقلب حال كتيبة ستيفانو بيولي كثيرًا، فتمكنت من إنهاء الموسم الماضي في المرتبة السادسة والآن تتصدر ترتيب الكالتشيو بدون هزيمة.

بالطبع، من المشهور التصريحات المثيرة التي يقدمها زلاتان في كل مناسبة لدرجة وصف نفسه بالإله، وقد خرج رايولا في تصريحات إعلامية اليوم يُدافع عن ما قاله موكله.

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رايولا قال "إنه يلهم الناس بإظهار قدراته وليس بالحديث، المقارنة مع الرب؟ إنه لا يعتبر نفسه فوق الإنسانية، هناك غمزة في كل ما يقوله فهو يريد تحدي نفسه بهذه التصريحات".

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كما أضاف "إنه ينتقد ذاته بدرجة لا توصف، الفشل لا يناسبه بل يدفعه إلى الجنون، هو لا يريد أن يلعب جيدًا مرة واحدة، بل يريد أن يظهر بهذه الصورة دائمًا، بل الفريق كله يجب أن يفعل وينجح".

"أين كان باريس سان جيرمان قبله؟ أين كان ميلان؟ إنه يضع الأسس التي تسير عليها الأندية في السنوات التالية، لا يزال لديه القوة والقدرة على نقل شيء ما إلى الجيل القادم."

وينتهي عقد إبرا البالغ من العمر 39 عامًا مع ميلان بنهاية هذا الموسم، وقد أثيرت احتمالية تمديد إقامته في سان سيرو، وحول ذلك قال رايولا "أحيانًا يبالغ في تمارين الضغط لدرجة أنك تظن أنه لن يخرج سوى بنقالة".

وأتم "يمكنه الاستمرار في اللعب حتى سن الخمسين، لكنه يريد فقط اللعب في أعلى مستوى ممكن، لقد أعاد إحياء ميلان، فهو يمثل 90% من الفريق حاليًا".

يذكر أن إبرا يتصدر هدافي الكالتشيو برصيد 9 أهداف حتى الآن آخرهم في مباراة هيلاس فيرونا قبل التوقف الدولي، وتعول إدارة الروسونيري عليه لتعويض غياب المدرب بيولي بسبب كورونا من خلال قيادة الفريق فنيًا داخل أرض الملعب.