مقابل 300 يورو .. برشلونة يمنح الجمهور فرصة لتأجير "كامب نو"!

برشلونة قرر أن يفتح الباب أمام الجمهور ويمنحهم فرصة للعب على "كامب نو".

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها نادي برشلونة الإسباني تجبر إدارته على اتخاذ خطوة غير مسبوقة، وذلك عبر فتح ملعب "كامب نو" للإيجار الجماهيري.

برشلونة أطلق مبادرة غريبة، تسمح لأي مشجع أن يشعر وكأنه لاعب يخوض مباراة على أرضية "كامب نو"، مقابل 300 يورو لكل لاعب.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يوفر إمكانية لعب مباراة مدتها 60 دقيقة بين الأصدقاء على ملعب "كامب نو".

وحدد برشلونة يومي 6 و11 يونيو 2022 لفتح ملعب "كامب نو" أمام لاعبي كرة القدم الهواة، بهدف تقديم التجربة الأكثر إثارة في ملعب الفريق الكتالوني.

ويمكن للاعبين تجربة التغيير في غرفة ملابس برشلونة، مع وجود الحكام والمساعدة الطبية الكاملة.

ويبدو هذا الاقتراح مثيرًا للجدل وغير مسبوق، لكنه في نفس الوقت من شأنه أن يخدم برشلونة في سعيه لجمع أموال إضافية في مهمته الشاقة والمضنية لتحسين دخله.

ومن المقرر أن يعقد برشلونة جمعية عمومية غير اعتيادية يوم 16 يونيو 2022، لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا المالية للنادي.

وخلال الاجتماع، سيُطلب من الأعضاء منح موافقتهم إلى مجلس الإدارة من أجل مختلف التحركات المالية المقبلة، والتي من بينها بيع بعض أصول النادي.

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