مقابل 162 مليون ريال .. الهلال يستعد للتعاقد مع نجم برازيلي جديد

اسم عالمي جديد يرتبط بنادي الهلال..

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رصد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، صفقة برازيلية جديدة؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الهلال يضم في صفوفه - حاليًا - 3 لاعبين برازيليين؛ هم الساحر نيمار دا سيلفا جونيور، الذي يُعاني من إصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، والجناح مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى الظهير الأيسر رينان لودي.

ووفقًا لصحيفة "A Spor"، مساء اليوم الأربعاء، ترغب الإدارة الهلالية، في التعاقد مع النجم البرازيلي فريد، متوسط ميدان نادي فنربخشه التركي؛ بعد مستوياته الرائعة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الصحيفة كشفت عن أن الهلال، جهز عرضًا بقيمة 40 مليون يورو "162 مليون ريال سعودي"؛ لتقديمه إلى إدارة النادي التركي في الصيف القادم، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة، أن فريد الذي انتقل من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد إلى فنربخشه، في صيف عام 2023، مقابل 9.7 مليون يورو؛ سيحصل على راتب سنوي ضخم، حال الانتقال إلى الزعيم الهلالي.

جدير بالذكر أن فريد، بدأ مسيرته الكروية في نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة شاختار دونتسيك الأوكراني عام 2013، والذي مثّله لمدة 5 سنوات، ليرحل منه إلى مانشستر يونايتد ثم فنربخشه.

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