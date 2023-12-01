مقابل 142 مليونًا .. الأهلي يستعد لحسم صفقة برتغالية كبرى

صفقة كبرى محتملة في النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

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يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على حسم صفقة كبرى؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الأهلي عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "sporx"، جهزت الإدارة الأهلاوية، عرضًا للتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي جواو ماريو، البالغ من العمر 30 سنة، والذي يجيد في مركزي الارتكاز وصانع الألعاب، بالإضافة إلى الجناح الهجومي.

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الصحيفة كشفت عن أن الأهلي، مستعد لدفع 35 مليون يورو "142 مليون ريال سعودي"؛ لشراء الثلاث سنوات المتبقية في عقد ماريو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي.

ماريو بدأ مسيرته مع العملاق البرتغالي بورتو، كما مثّل مواطنه سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى خوضه 3 تجارب احترافية، مع إنتر الإيطالي ووست هام يونايتد الإنجليزي ولوكموتيف موسكو الروسي، قبل الانضمام إلى بنفيكا، في صيف عام 2021.

ومع الفريق الأول بنادي بنفيكا.. سجل النجم البرتغالي، 33 هدفًا وصنع 24 آخرين خلال 114 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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