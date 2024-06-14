مقابل 100 مليون ريال .. الهلال يقترب من خطف نجم الأخضر "هدف النصر"!

هل يظفر الهلال بالصفقة؟

اقترب نادي الهلال من خطف صفقة مدوية من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث قد تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال سعودي!

وكشف الإعلامي سعود الصرامي عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عن أن الشباب يوافق على رحيل الظهير الأيسر متعب الحربي لاعب الأخضر السعودي خلال الفترة الحالية.

وأوضح الصرامي أن الشباب اشترط الحصول على 100 مليون ريال سعودي رسوم انتقال، وأن الهلال هو الأقرب لكسب خدمات الحربي.

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وأنهى سعود ما كتبه على حسابه قائلًا: "مدرب الليوث (قد) يُردد وداعًا يا متعب"، في إشارة إلى إمكانية رحيله خلال الفترة القادمة.

وكان النصر قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الأخيرة مع الشباب للحصول على خدمات الحربي، ولكن يبدو أن الهلال قد يخطف الصفقة من العالمي.