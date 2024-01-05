مقابل 10 ملايين ريال .. صراع سعودي شرس على لاعب النصر

رحيل لاعب النصر أصبح مسألة وقت

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اشتعل صراع شرس بين ناديين سعوديين؛ للتعاقد مع أحد لاعبي فريق النصر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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النصر يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، والتأهل إلى المربع الذهبي من كأس الملك، ودور الـ16 من المسابقة الآسيوية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي، قدّم ناديا الفتح والاتفاق، عروضًا إلى الإدارة النصراوية؛ لشراء المدة المتبقية من عقد متوسط الميدان مختار علي.

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العنزي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن عروض الفتح والاتفاق، المقدمة إلى النصر، تجاوزت الـ10 ملايين ريال سعودي.

جدير بالذكر أن مختار علي، يلعب في صفوف نادي الفتح، على سبيل الإعارة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قادمًا من النصر؛ حيث صنع 3 أهداف خلال 15 مباراة رسمية، مع الفريق.

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