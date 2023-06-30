هل يوافق ريال مدريد على الصفقة؟!

طلب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني المرتقب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صفقة تبدو كأنها مستحيلة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة القطري ناصر الخليفي، توصلت إلى اتفاق مع إنريكي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وفي هذا السياق.. كشف برنامج "الشرينجيتو"، عن أن إنريكي، طلب من الإدارة الباريسية، التعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وأوضح البرنامج، أن فريق العاصمة الفرنسية، مستعد للتفاوض مع الريال، على صفقة تبادلية، تقتضي بالحصول على رودريجو وبعض المال، مقابل التخلي عن كيليان مبابي، في الصيف الحالي.

مبابي سيعقد اجتماعًا خلال الساعات القادمة، مع إدارة ناصر الخليفي؛ من أجل حسم مستقبله نهائيًا، بعد أن أعلن اللاعب عن رغبته في استكمال عقده الممتد حتى 30 يونيو 2024، ومن ثم الرحيل مجانًا.

جدير بالذكر أن رودريجو، أصبح أهم الركائز في صفوف ريال مدريد، خلال الفترة الأخيرة؛ حيث سجل 19 هدفًا وصنع 11 آخرين في 57 مباراة رسمية، بالموسم الرياضي الماضي.