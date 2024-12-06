مبابي: الجميع يتحدث على لساني وهذه هي مشكلة النجومية!

مبابي يخرج عن صمته...

خرج كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عن صمته وقرر الحديث لوسائل الإعلام عن الأزمات المحيطة به في الفترة الماضية، والتي يعتقد البعض أنها أثرت على مستواه مع الميرينجي.

ومنذ انضمام النجم الفرنسي، إلى صفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي لم يقدم مبابي، المستوى المطلوب منه حتى الآن.

ونشرت قناة "كانال بلس" الفرنسية إعلانًا عن مقابلة أجرتها مع مبابي، من المنتظر أن تخرج للنور يوم الأحد القادم في تمام الساعة الـ 19:30 بالتوقيت المحلي الفرنسي.

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وقال مبابي في مقطع الفيديو: "المشكلة عند النجوم هي أنك لو لم تتحدث سيقوم الناس بالحديث عنك، لأنه يجب أن يتم الحديث عنك كل يوم، ولكن في الحقيقة أنا لم أقل أي شيء لأي شخص".

وتابع: "ولهذا قررت أن أجري تلك المقابلة في الوقت الحالي، لأنه في مرحلة ما يحتاج الناس إلى سماع الحقيقة مني شخصيًا".