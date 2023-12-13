المفعول السحري لكلمات جوارديولا .. حامل الكرات تحول إلى نجم في مانشستر سيتي!

تعرف على قصة ميكا هاميلتون الذي خطف الأنظار

خطف ميكا هاميلتون الأنظار في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر الصربي في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التي أقيمت في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووراء ميكا قصة لطيفة، بدأت في عام 2017، عندما تم التقاط صورة له مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وهاميلتون - صاحب الـ14 عامًا وقتها - حيث كان حاملًا للكرات في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، ووجه له بعض الكلمات.

ماذا قال جوارديولا لميكا هاميلتون؟

توجه جوارديولا الذي كان غاضبًا من مستوى فريقه إلى ميكا، ليطلب منه أن يمنح اللاعبين الكرة سريعًا، من أجل زيادة سرعة الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جوارديولا عن تلك الواقعة: "لو وقع خطأ لنا فلن يذهب أي لاعب ليُحضر الكرة، وإذا كان هناك 10 ثواني قبل أن يذهب أحد للعب الكرة سيكون كل شيء بطيئًا، ولذلك حاملي الكرات كانوا بطيئين".

وتابع: "علينا أن نبتكر في اللقاء لتحقيق الإثارة وهو ما لم يحدث خلال الشوط الثاني، ويمكنكم رؤية كيف تغير أسلوب الفريق".

ميكا أصبح حديث العالم

وبعد مرور 6 سنوات على واقعة جوارديولا وميكا، شارك الأخير في مباراة مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر الصربي، ليكون حديث العالم.

ونجح هاميلتون في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي، بعد مرور 19 دقيقة فقط، ليدخل الفريق الأول من أوسع أبوابه، ويخطف أنظار الجميع.

يشار إلى أن الإنجليزي هاميلتون تدرج في صفوف أكاديمية مانشستر سيتي، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول، بعدما تألق مع فريق تحت 18 عامًا.