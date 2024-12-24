مفاوضات بالقريب العاجل.. مورينيو يهدد خطة السعودية لخطف "النجم المهمش" في مانشستر سيتي

ما خطة فنربخشه؟

يستهدف نادي فنربخشه التركي، الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، التعاقد مع كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي، في سوق سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وذكرت صحيفة "fanatic" التركية، أن إدارة فنربخشه كلفت المدير الرياضي ماريو برانكو بالعمل على ضم اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

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وأوضحت أن "هناك توترًا في العلاقة بين دي بروينه ومدربه بيب جوارديولا، لذا يسعى فنربخشه لإتمام الصفقة في شهر يناير المقبل".

وأضافت: "برانكو يدرس إمكانية التعاقد مع النجم البلجيكي، ومن المتوقع أن يتواصل مع مسؤولي السيتي ووكلاء اللاعب في القريب العاجل".

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن "الأندية السعودية مستعدة لدفع مبالغ خيالية من أجل الاستفادة بخدمات النجم البلجيكي، حال قرر الرحيل في الشتاء، لذا لن يكون من السهل على فنربخشه حسم الصفقة".

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وزادت: "هناك اهتمام بكيفين من نادي سان دييجو الأمريكي، وسط تقارير تفيد بأن اللاعب البلجيكي يخطط للبقاء في أوروبا حتى كأس العالم 2026، ما قد يسهل مهمة فنربخشه في إقناعه".

وختمت: "إذا رفض مانشستر سيتي، الذي يعاني بشدة على مستوى النتائج، الاستغناء عن دي بروينه في يناير، فستحاول الإدارة إقناعه بالانضمام للفريق في الموسم المقبل".

ويعاني دي بروينه بشدة هذا الموسم، إذ تعرض لإصابة طويلة في بداية الموسم، ولم يستطع العودة إلى أفضل مستوياته بعد، حيث يتواجد على مقاعد البدلاء في أكثر المباريات، وسجل هدفين فقط وقدم تمريرتين حاسمتين في 15 مباراة بمختلف المسابقات.