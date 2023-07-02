مفاوضات فوفانا .. النصر ينتظر "الجمعة السوداء" في لانس!

المفاوض النصراوي حقق نجاحًا ملحوظًا لكنه يأمل في المزيد

ينتظر العالم أجمع الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر في كل عام موعد ما يُسمى "الجمعة السوداء" والذي يشهد تخفيضات هائلة على مختلف المنتجات الاستهلاكية، وهو ما يبدو أن النصر ينتظر حلوله في فريق لانس الفرنسي ليحصل على نجم وسطه سيكو فوفانا.

الفريق السعودي يُفاوض إدارة نظيره الفرنسي منذ عدة أسابيع للحصول على اللاعب صاحب الـ28 عامًا، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المفاوض النصراوي نجح في تخفيض الطلب الفرنسي من 30 مليون يورو إلى 21، وهو نجاح يُحسب له.

الصحيفة أضافت أن النادي لم يتوقف هنا بل يأمل في المزيد من التخفيض، حيث يسعى للحصول على فوفانا بنصف السعر الذي حدده لانس، وهو أشبه بما يحدث في الجمعة السوداء، وهو 15 مليون يورو.

النصر نجح في الحصول على توقيع مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط الإنتر ويأمل في صنع ثنائية قوية بينه وبين فوفانا.

يذكر أن فوفانا ظهر في 39 مباراة مع لانس خلال الموسم الماضي 2022-2023 سجل بها 9 أهداف وصنع 6 بمختلف المناسبات.