مفاوضات ضم كافاني لأتلتيكو مدريد تنهار

محاولات نادي أتلتيكو مدريد لضم إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان تنهار.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن محاولات نادي أتلتيكو مدريد لضم اللاعب إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان قد باءت بالفشل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو" والتي أكدت أن كل الاشارات تقول أن المهاجم الأوروجوياني لن ينضم لأتلتيكو مدريد خلال الشتاء الجاري.

وأكدت التقارير أن اللاعب سيغيب عن لقاء الفريق القادم ضد موناكو والذي يقام مساء اليوم الأربعاء لكن ليس بسبب الإصابة كما انتشر في الساعات الماضية إنما بسبب فشل المفاوضات ومحاولته للضغط على النادي للرحيل.

قناة إسبانية تكشف خطاب زيدان التحفيزي خلال نهائي السوبر

ويرفض باريس سان جيرمان بشكل قاطع أن يترك لاعبه يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يسعى للاحتفاظ به حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان ميجيل أنخيل مارين المدير العام لنادي أتلتيكو مدريد قد سافر لباريس يوم الثلاثاء للتفاوض حول ضم اللاعب لصفوف فريقه لكن دون جدوى من جانب الفريق العاصمي الفرنسي.

وينتهي التعاقد الحالي لكافاني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري مما يعني أن رحيله في الصيف سيكون بشكل مجاني ولن يستفيد منه الفريق ماديًا بأي شكل.

جدير بالذكر أن كافاني يعاني من ضعف الدقائق وقلتها منذ وصول النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي معارًا من إنتر الإيطالي بداية هذا الموسم.