بعد مفاوضات شاقة .. النصر يحبط مخطط الهلال والأهلي ويجدد عقد ثنائي الفريق

النصر يوجه ضربة إلى مخطط الهلال والأهلي..

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نجح مسؤولو نادي النصر السعودي، في إحباط مخطط الهلال والأهلي، بخطف اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد دخولهما الفترة الحرة من عقوديهما.

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وحسب العديد من التقارير.. نادي الهلال السعودي كان ينتظر دخول الجناح النصراوي الشاب أيمن يحيى، الفترة الحرة من عقده، بعد أيام قليلة؛ من أجل الحصول على توقيعه، وضمه إلى صفوفه "مجانًا" في الصيف القادم، بينما ارتبط اسم متوسط الميدان علي الحسن كثيرًا، بعملاق جدة الأهلي.

لكن.. صحيفة "الرياضية" أعلنت مساء اليوم الإثنين، نجاح الإدارة النصراوية، في تجديد عقد يحيى؛ لمدة 4 سنواتٍ قادمة، حتى يونيو من عام 2028.

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وكشفت الصحيفة، عن أن تجديد العقود؛ جاء بعد اجتماع الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، مع اللاعب الشاب ووكيل أعماله، عصر اليوم الإثنين.

أيمن يحيى البالغ من العمر 22 سنة، رفض 3 عروض رسمية من نادي النصر، طوال الشهر الماضي، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع الإدارة أخيرًا، على التجديد.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، على تجديد علي الحسن، عقوده هو الآخر مع الفريق النصراوي؛ لمدة 4 سنواتٍ قادمة؛ ليتم قطع الطريق أمام الفرق الراغبة في التعاقد معه، وعلى رأسها الأهلي.

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