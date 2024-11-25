“المحادثات إيجابية رغم عدم وجود عرض”.. صحفي إنجليزي شهير يكشف مصير صلاح في ليفربول!

المفاوضات جارية بين صلاح وليفربول...

كشف الصحفي الإنجليزي الشهير " ديفيد أورنستين"، عن وجود مفاوضات بين ليفربول، ومحمد صلاح، لتجديد العقد بين الطرفين، بالرغم من تصريحات نجم الريدز، التي أفاد فيها بأنه أقرب للرحيل من الاستمرار مع فريقه.

وكان صلاح، قد خرج في تصريحات صحفية وفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول، وكشف عن احتمالية رحيله عن صفوف الريدز، بنهاية الموسم الحالي بعد عدم تلقيه أي عروض من إدارة الريدز لتجديد عقده.

وبحسب التقرير الذي كتبه أورنستين، عبر موقع "ذا أثليتك"، فإن هناك مفاوضات إيجابية بين صلاح، وإدارة ليفربول بشأن تجديد العقد خاصة أن رغبة الطرفين هي الاستمرار، ولكن الأمر يتوقف على ما إذا كان الفريق الإنجليزي سيكون قادرًا على تلبية توقعات اللاعب.

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وشدد الصحفي الإنجليزي، على أن الأمر ليس بتلك البساطة التي يتخيلها البعض لوجود العديد من العوامل المختلفة لدى الطرفين، ولكن في النهاية لازال صلاح، لاعب من الطراز العالمي والجميع يشيد بسلوكه خارج الملعب ومستواه داخل المستطيل الأخضر لا يحتاج للحديث، مؤكدًا أن من وجهة نظره سيصل الطرفين إلى صيغة لتجديد العقد في نهاية المطاف.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية، تسعى للحصول على خدمات الفرعون المصري، سواء في أوروبا مثل برشلونة، وباريس سان جيرمان، أو في الدوري السعودي، الذي ارتبط اسم صلاح بالانضمام إليه في أكثر من مناسبة.