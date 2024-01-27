مفاجأة .. منافسة غير متوقعة على التعاقد مع كلوب الموسم القادم!

منافسة محتدمة على المدرب الألماني بعد إعلان رحيله

بعد الرحيل الصادم للمدرب الألماني يورجن كلوب عن ليفربول، قرر نادي روما الإيطالي استهداف التعاقد معه خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

كلوب فاجأ عشاق كرة القدم وجماهير الريدز على وجه التحديد، بعد قيامه، أمس، الجمعة، بالإعلان عن إنهاء رحلته كمدرب للفريق بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

صحيفة "Il Messaggero" قالت إن روما الذي قام بتعيين دانييلي دي روسي بشكل مؤقت بعد رحيل مورينيو، يحلم بفكرة جلب كلوب إلى النادي بداية من الموسم القادم.

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وأشارت إلى أن الأمر يبدو في غاية الصعوبة بسبب الأموال الكبيرة التي تتطلبها هذه الخطوة، بالإضافة للمنافسة الشرسة المتوقعة على خدمات المدرب الألماني المخضرم.

وفي سياق متصل يدرس أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي فكرة التعاقد مع كلوب، نظرًا للرحيل المتوقع للمدرب والتر ماتزاري بعد نهاية هذا الموسم، لذلك يأتي الألماني على رأس اهتمامات النادي الإيطالي.

وتأتي هذه الأنباء رغم تصريح كلوب نفسه بعد إعلان الرحيل، برغبته في الحصول على راحة وشحن طاقته من جديد والتمتع بالحياة الطبيعية لأي شخص بعيدًا عن كرة القدم.