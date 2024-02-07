مفاجأة.. ليفربول تواصل مع "خليفة كلوب" في نوفمبر الماضي!

من يحمل الراية من المدرب الألماني؟

تحرك ليفربول للتعاقد مع مدير فني جديد في الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن انتهاء رحلته مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن ليفربول اتصل بتشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، في نوفمبر الماضي، من أجل استطلاع رأيه في إمكانية تولي المسؤولية خلفا لكلوب.

وأضافت: "ألونسو هو المرشح الأوفر حظًا، ليصبح المدير الفني الجديد للريدز في الموسم المقبل، لإكمال مسيرة كلوب، الذي سيتنحى بعد أكثر من 8 سنوات".

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وشارك ألونسو في 210 مباريات مع ليفربول بين عامي 2004 و2009، وكان جزءًا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 2005.

ويقدم ألونسو مستويات مبهرة مع ليفركوزن هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة من 20 مباراة، دون أن يتلقى أي هزيمة، علمًا بأنه تولى مهمة المدير الفني لأول مرة على الإطلاق في أكتوبر 2022، وقاد الفريق إلى المركز السادس الموسم الماضي.