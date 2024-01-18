مفاجأة .. عرض إنجليزي لبنزيما نحو مهمة خاصة لحصد لقب البريميرليج!

منافسة شرسة على المهاجم الفرنسي

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يفكر نادي آرسنال الإنجليزي في حل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق، بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي.

فريق المدرب ميكيل أرتيتا يعاني بصورة واضحة من أزمة في إنهاء الفرص، وهو الأمر الذي ظهر بإضاعة الكثير من الأهداف المحققة عن طريق جابرييل جيسوس وإدي نكيتيا وكاي هافيرتس خلال الأسابيع الماضية.

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شبكة "TEAMtalk" قالت إن آرسنال يفكر جديًا في استغلال الفترة الصعبة التي يعيشها بنزيما في الاتحاد، والتعاقد معه في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم لمساعدة الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

صاحب الـ36 سنة سبق أن ارتبط بمانشستر يونايتد ولكن التقارير الأخيرة أشارت إلى صرف الشياطين الحمر النظر عن الفكرة تمامًا، بينما ظهر اسم تشيلسي في الصورة كمنافس حقيقي لآرسنال وكذلك نادي إنتر الإيطالي.

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يذكر أن آرسنال أبدى اهتمامه بالعديد من المهاجمين الآخرين الفترة الأخيرة مثل فيكتور أوسيمين نجم نابولي، فيكتور بونيفيس مهاجم ليفركوزن وإيفان توني لاعب برينتفورد، لكن أسعارهم المرتفعة قد تدفع النادي اللندني إلى حل مؤقت مثل بنزيما.

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