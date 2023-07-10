مفاجأة .. طريد ميلان يدخل حسابات برشلونة من جديد!

الفرصة الأخيرة لنجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة الإسباني قرر منح اللاعب سيرجينيو ديست، فرصة جديدة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ديست أحد اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في اليوم الأول لبرشلونة استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" لم يصل أي عروض للجناح الأمريكي حتى الآن وسيتم منحه الفرصة خلال فترة إعداد برشلونة لإظهار قدرته.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة أعطى الأولوية للتعاقد مع ظهير أيمن هذا الصيف ويقترب اللاعب الشاب فريسندا، من الانضمام للفريق الإسباني.

وبسبب استمرار معاناة برشلونة المالية، سيقوم تشافي هيرنانديز، بمشاهدة النجم الأمريكي في المباريات الودية الأولى قبل بداية الموسم وبعد ذلك سيتخذ قراره.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة والمدربين يرون أن ديست لاعب جيد وإذا كان في كامل تركيزه سيفيد الفريق كثيرًا بالفترة القادمة.