مفاجأة .. وكيل نجم برشلونة السابق: نحن في محادثات مع ريال مدريد!

يعيش فترة مبهرة مع فريقه الحالي

رغم التأكيدات حول عدم تخطيط ريال مدريد للتعاقد مع لاعب بديل لفينيسيوس جونيور، إلا أننا ربما نجد أحد خريجي أكاديمية لاماسيا بدلًا منه قريبًا.

فينيسيوس تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة خلال تأدية الواجب الدولي مع المنتخب البرازيلي، مما يترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بخيارات محدودة هجوميًا حتى شهر يناير على أقل تقدير.

إليو ليتريو بينو وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، كشف عبر صحيفة "as" الإسبانية عن وجود محادثات مع ريال مدريد حول صفقة محتملة في يناير لدعم هجوم الميرينجي.

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وقال إليو في تصريحاته:"لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، أنا في مدريد ولم يحدث أي شيء من الناحية الرسمية، لكننا نتحدث مع بعض المسؤولين بالنادي".

ويعتبر إيكاردي أحد النجوم الذين تخرجوا من أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، حيث تواجد هناك بين عامي 2008 و2011، ويلعب حاليًا بنادي جلطة سراي التركي، وهو الفريق الذي استعاد معه بريقه بتسجيل 15 هدفًا في 20 مباراة هذا الموسم.