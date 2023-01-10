مفاجأة .. راتب رونالدو يتضاعف أثناء تواجده في النصر!

كيف سيتضاعف راتب رونالدو مع النصر!

Shahid

ذكرت تقارير صحفية، أن راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيتم مضاعفته من جانب وزارة الرياضة السعودية.

ووقع رونالدو عقدًا مع النصر لمدة موسمين ونصف، وبراتب خيالي يقدر بمبلغ 200 مليون يورو.

ومن المقرر أن يضاعف كريستيانو رونالدو راتبه في النصر من خلال أن يصبح سفيراً لاستضافة المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

وذكرت وكالة "فرانس برس" في تقرير أن رونالدو سيحصل على 175 مليون جنيه استرليني إضافية للترويج لعرض مشترك للمملكة العربية السعودية لأكبر عرض كروي دولي مع مصر واليونان.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كان رونالدو سيتلقى كل هذا دفعة واحدة أو بزيادات وقد يصل إجمالي أرباحه الأسبوعية في النهاية إلى مليون جنيه استرليني في الأسبوع.

ونفى متحدث باسم رونالدو أن يشارك في الترويج لملف السعودية لاستضافة كأس العالم.

ولم يتمكن رونالدو من الظهور لأول مرة مع النصر ضد الطائي لكنه كان حاضراً في مرسول بارك.

ومن المتوقع أن يخوض مباراته الأولى في مباراة استعراضية ضد باريس سان جيرمان في وقت لاحق من هذا الشهر مما يشكل مواجهة محتملة مع منافسه منذ فترة طويلة ليونيل ميسي.

Shahid