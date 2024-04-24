لابورتا يتحدى الجميع .. تشافي مستمر في برشلونة حتى نهاية عقده!

تحول مفاجئ في قرار المدرب الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نجاح إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، في إقناع تشافي هيرنانديز بالعدول عن قراره والاستمرار مع الفريق حتى صيف 2025.

وكان تشافي قد أعلن منذ 3 أشهر، بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، رغم أن عقده يمتد لموسم إضافي، إلا أنه برر بذلك بأنه "الخيار الأفضل لمستقبل النادي".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن مصادر داخل نادي برشلونة أن تشافي سيواصل مهمته على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2025.

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وكان تشافي قد اجتمع اليوم الأربعاء بجوان لابورتا، من أجل الحديث عن مستقبله مع النادي، وادعى الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن رئيس البارسا حاول إقناعه بالبقاء داخل النادي، لكن المدرب الإسباني أصر على الرحيل، على عكس مزاعم "موندو".

يذكر أن برشلونة تحت قيادة تشافي هذا الموسم، خسر كل شيء ممكن حيث ودع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي، وخسر كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في النهائي، بينما ودع كأس الملك من الأدوار المبكرة.

ولا توجد أي فرصة لبرشلونة في المنافسة على الليجا، حيث يتخلف عن ريال مدريد المتصدر بفارق 11 نقطة وذلك قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، ويحتاج الملكي فقط إلى 7 نقاط لحسم اللقب نهائيًا، حيث يتفوق أيضًا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعد أن حسم الميرنجي الكلاسيكو ذهابًا وإيابًا (2-1) و (3-2).