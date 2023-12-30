مفاجأة .. برشلونة يستخدم ميسي لإغراء ميسون جرينوود!

منافسة شرسة على ضم الجناح الشاب

مفاجأة من العيار الثقيل يحضر لها نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي ميسون جرينوود المُعار من مانشستر يونايتد إلى خيتافي.

جرينوود رحل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما انغلقت جميع الأبواب بخصوص عودته للفريق بسبب قضية الاعتداء الجنسي على صديقته رغم سقوط التهمة عنه.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن تألق النجم الشاب مع خيتافي هذا الموسم لفت أنظار برشلونة، وجعل النادي يخطط للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء إعارته مع خيتافي.

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وأشارت إلى أن برشلونة أبدى استعداده لإغراء جرينوود بالقميص الأسطوري رقم 10 الذي ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال مسيرته مع الفريق الكتالوني، في إشارة إلى ثقة النادي به للسير على خطى أسطورته الذي يلعب حاليًا في إنتر ميامي الأمريكي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة جرينوود إلى 40 مليون جنيه استرليني بعد تألقه مع خيتافي، بوجود منافسة شرسة بين العديد من الأندية الأخرى داخل وخارج الدوري الإسباني.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 5 أهداف في 15 مباراة لعبها مع خيتافي حتى الآن.