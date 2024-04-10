مفاجأة .. برشلونة يتحرك لضم كييزا ويوفنتوس يحدد السعر

الإيطالي يعاني في تورينو مؤخراً

ربطت أنباء في الإعلام الإسباني نجم يوفنتوس فيديريكو كييزا بالانتقال إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل إذا قرر الرحيل عن البيانكونيري.

ويعيش الجناح الإيطالي موسماً متذبذباً في تورينو بسبب الإصابات وعدم ثبات مستواه الفردي، أو مستوى الفريق ككل في ظل تراجع النتائج مؤخراً.

وقال "Elgoldigital.com" إن اسم كييزا أحد الأسماء المطروحة من قبل المدير الرياضي لبرشلونة ديكو لتدعيم هجومه الصيف المقبل بسبب إمكانياته الفنية وسعره المناسب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يقيم سعر لاعبه في حدود 40 مليون يورو، ويدخل في قائمة من يمكن بيعهم حال وصول عروض مناسبة.

وأضاف الموقع الإيطالي أن استمرار كييزا من عدمه يرتبط بمستقبل المدير الفني ماسيمليانو أليجري الذي واجه معه اللاعب مشاكل تخص مشاركته بالمركز الذي يفضله.