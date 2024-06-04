مفاجأة.. برشلونة رفض مبابي من أجل عثمان ديمبلي!

النادي الكتالوني يدرك جيدًا ماذا فقد!

فجر وكيل أعمال اللاعبين جوسيب ماريا مينجيلا مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال إن برشلونة رفض كيليان مبابي في اعقاب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وقال مينجيلا في تصريحات لبرنامج "لا تريبو" الذي يقدمه راؤول فاريلا: "كان مبابي في موناكو وابني كان هناك أيضًا، كان مبابي متألقًا بشكل كبير".

وأضاف: "تواصلت مع والديه في ذلك الوقت بشكل شخصي، كان.من السعيد بالنسبة لهم نقله وقد كان بعمر 18 عامًا إلى برشلونة، من أجل استبدال نيمار الذي رحل آنذاك إلى باريس سان جيرمان".

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وأردف: "عدت إلى برشلونة وإدارته في ذلك التوقيت، فرأوا أن عثمان ديمبلي أفضل ويناسب أكثر طريقة لعب برشلونة".

ما بقي هو تاريخ، ديمبلي أتى إلى برشلونة ولم يمر بنجاحات كبيرة، ومبابي حاليًا وقع العقود رسميًا مع ريال مدريد وبات لاعبًا للنادي الملكي.