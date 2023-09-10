مفاجأة .. الاتحاد يُحبط محاولة إماراتية "جادة" لخطف حمد الله

حمد الله كان قريبًا من الانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية

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على الرغم من تمسك المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، باستمرار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلا أن أحد الأندية الإماراتية كان قريبًا من ضمه!

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ورفض سانتو رحيل حمد الله أكثر من مرة خلال صيف 2023، بعد انضمام الفرنسي كريم بنزيما من صفوف ريال مدريد الإسباني، لأنه أحد العناصر الأساسية بالفريق الذي توج بدوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وأشار الصحفي الإماراتي "سعيد الشامسي" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن هناك ناديًا من عاصمة الإمارات أبو ظبي تقدم بعرض لنادي الاتحاد من أجل الحصول على خدمات حمد الله.

وأضاف الشامسي أن إدارة الاتحاد رفضت العرض رغم موافقة حمد الله على العرض الإماراتي، لتمسك المدرب نونو سانتو باستمرار المهاجم المغربي.

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ويعد حمد الله من أهم عناصر نادي الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، حيث حصل على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2023-2022.

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