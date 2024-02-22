مفاجأة | نيمار السبب .. كشف سر "تخفيف" عقوبة سجن داني ألفيش في قضية الاغتصاب

مفاجأة كبرى في قضية داني ألفيش..

"4 سنوات ونصف أفضل من 12".. هكذا علقت السيدة إينيس جوارديولا، محامية النجم البرازيلي المعتزل داني ألفيش؛ على الحكم الصادر اليوم الخميس، بـ"سجن" موكلها.

محكمة كاتالونيا العليا قضت بـ"سجن" ألفيش 4 سنواتٍ ونصف؛ على خلفية اتهامه بـ"الاعتداء الجنسي" على فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، عام 2022.

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لكن.. السؤال الذي ظل يطرح نفسه بعد قرار المحكمة: "لماذا تم تخفيف عقوبة سجن النجم البرازيلي البالغ من العمر 40 سنة على الرغم من إثبات إدانته في الواقعة؟!".

الإجابة على هذا السؤال كشفت عنه صحيفة "UOL"، اليوم الخميس؛ حيث ذكرت أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان السبب الرئيسي في تخفيف عقوبة "سجن" ألفيش.

الصحيفة أوضحت أن نيمار - وهو صديق مقرب للغاية من داني ألفيش وأسرته -، تكفل بدفع مبلغ 900 ألف ريال برازيلي "150 ألف يورو" إلى الضحية؛ كتعويض مالي على الأضرار التي لحقت بها.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ، تم دفعه بناءً على طلب محكمة كاتالونيا العليا، حيث يُعرف باسم "التخفيف لإصلاح الأضرار الناجمة"؛ وهو ما ساعد في تقليل عقوبة ألفيش.

ويُعاني ألفيش الذي لعب لسنواتٍ عديدة مع نيمار في منتخب البرازيل وناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، من ضائقة مالية كبيرة؛ بعد الحجز على أمواله، على خلفية القضية؛ حيث كان سيُحكم عليه بالسجن لفترة تتراوح بين 9 إلى 12 سنة، إذا لم يُدفع هذا التعويض المالي، الذي تكفل به نجم الهلال.