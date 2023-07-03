مفاجأة نادرة .. الاتحاد قد يبيع نجمه إلى الأهلي!

هل تتم الصفقة الكبرى في الصيف الحالي؟!

صدق أو لا تصدق.. مجلس إدارة نادي الاتحاد، قد يبيع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الغريم الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الثنائي الفرنسي العالمي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بينما ضم الأهلي، الحارس السنغالي المميز إدوارد ميندي.

الإعلامي الرياضي محمد البكيري كشف عن طلب من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، إلى مجلس الإدارة، بـ"التخلص" من الثلاثي زياد الصحفي وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد؛ بسبب سلوكياتهم عدم انضباطهم.

وأعلن البكيري عبر برنامج "المنصة"، أن لاعب من هذا الثلاثي، في طريقه إلى الانضمام لنادي الهلال، عبر صفقة تبادلية؛ في تلميح صريح إلى العبود، والذي أكدت مصادر خاصة لـ"جول" في وقتٍ سابق، بأنه قد ينتقل إلى الزعيم.

وفجّر الإعلامي الرياضي المقرب من الاتحاد، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أوضح أن لاعب آخر من هذا الثلاثي - في تلميح للبيشي -، قد ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وفي نفس السياق.. أكد الإعلامي الرياضي عادل بابكير عبر برنامج "المنصة"، على تمسك الإدارة الاتحادية، ببقاء العبود مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم.

وأشار بابكير، إلى اجتماع ثلاثي مرتقب بين الإدارة الاتحادية واللاعب وسانتو، من أجل تقريب وجهات النظر، قبل اتخاذ القرار النهائي.