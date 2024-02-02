مفاجأة مُدوية .. تشافي هدد بالرحيل عن برشلونة بسبب هذا اللاعب!

مكالمة هاتفية فشلت في إقناع نجم الفريق

كواليس جديدة تخرج من داخل نادي برشلونة الإسباني، حول تهديد تشافي بالرحيل عن منصبه قبل إعلانه الأخير عن انتهاء مهمته في الصيف القادم.

تشافي خرج بعد الخسارة من فياريال 5/3 في الدوري الإسباني، ليعلن رحيله بشكل نهائي عن برشلونة بعد انتهاء هذا الموسم، منددًا بالطريقة التي يتم التعامل معه بها في إسبانيا.

ولكن موقع "The Athletic" كشف عن تفاصيل أخرى، حول تهديد تشافي بالرحيل في حالة موافقة برشلونة على بيع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو إلى بايرن ميونخ.

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وأشار إلى أن النادي البافاري أبدى استعداده لدفع مبلغ 80 مليون يورو للتعاقد مع نجم برشلونة في شهر يناير الماضي، لأن المدرب الألماني توماس توخيل معجب جدًا بقدراته.

تشافي صمم على استمرار أراوخو ورفض فكرة بيعه بل هدد بالرحيل لو تم التخلي عنه، لذلك لجأ بايرن إلى حل آخر قصير المدى وهو إريك داير مدافع توتنهام المنضم حديثًا للفريق الألماني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقال الموقع إن توخيل أجرى مكالمة هاتفية بنفسه مع أراوخو لإقناعه بالانتقال لفريقه، وكان يطمح في موافقة برشلونة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد حاول أيضًا التعاقد مع الدولي الأوروجوياني في وقت سابق، ولكن برشلونة جعل الأمور واضحة بأن اللاعب ليس متاحًا للبيع.