مفاجأة | ميلينكوفيتش سافيتش قد يرحل عن الهلال إلى عملاق أوروبا .. بهذه الطريقة!

مفاجأة لجماهير الهلال عن مستقبل سافيتش..

SHAHID

على الرغم من وصوله إلى السعودية، منذ أقل من عام واحد فقط؛ إلا أن النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، قد يعود إلى الملاعب الأوروبية قريبًا.

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سافيتش البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا؛ وفي عقد لمدة 3 مواسم.

ووفقًا لشبكة "Tuttojuve"، مساء اليوم الخميس، يعمل العملاق الإيطالي يوفنتوس، على التعاقد مع النجم الصربي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الشبكة كشفت عن أن سافيتش، قد ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في الصيف القادم؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن النادي الإيطالي الملقب بـ"السيدة العجوز"، يرى أن التعاقد مع النجم الصربي، على سبيل الإعارة، هو الحل الأنسب بالنسبة له؛ حيث سيوفر له الحصول على خدمات لاعب عالمي كبير، بالإضافة إلى القدرة على تحمل قيمة الصفقة، عكس إذا تم شراءه بشكل نهائي.

وأشارت الشبكة إلى أن ميلينكوفيتش سافيتش؛ هو الحلم الأكبر لمسؤولي يوفنتوس، منذ الصيف الماضي؛ حيث حاولوا التعاقد معه من لاتسيو، قبل أن يتفاجأوا بقبول اللاعب، العرض السعودي المغري.

جدير بالذكر أن سافيتش، سجل 11 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 39 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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