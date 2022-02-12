مفاجأة .. ميسي كان على وشك اللعب لأستراليا ضد الأرجنتين!

قرار والده حسم الأمر

يستعد ليونيل ميسي لقيادة الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر أمام أستراليا، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه كان على وشك ارتداء قميص ممثل قارة آسيا.

ويأتي ذلك بعدما كشف جييم بالاجي المسؤول عن كتابة السيرة الذاتية لميسي، عن تفكير والده ووالدته في ترك الأرجنتين بسبب المشاكل الاقتصادية والسفر إلى أستراليا لبدء حياة جديدة قبل وقت قصير من ولادة اللاعب.

وهو الأمر الذي كان قد يتسبب في حصول ميسي على الجنسية الأسترالية بحكم ولادته هناك وربما تمثيل منتخبها في المحافل الدولية.

وقال بالاجي في تصريحات لبرنامج "Keep Up":"الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين في الثمانينيات، دفعت والد ميسي إلى التفكير في نقل الأسرة إلى الجانب الآخر من العالم، بعدما فقد المال قيمته في البلاد ولم تكن هناك أي وظائف متاحة".

وأضاف:"لقد كانت فكرة عابرة بعد محادثة قام بها والده خورخي ميسي قبل ولادته مع شخص اقترح عليه فكرة الذهاب إلى أستراليا، لكن بعدها قررت العائلة البقاء واستمر ليو في الأرجنتين حتى بلوغه سن 12 عامًا، ليقوم بفترة تجربة مع برشلونة".

وانتقل بعدها ميسي وعائلته إلى برشلونة في 2001، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مواصلًا رحلته مع التألق حاليًا في فرنسا مع باريس سان جيرمان.

يذكر أن المونديال الحالي سيكون هو الأخير لميسي مع الأرجنتين، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها صاحب الـ35 سنة قبل البطولة.