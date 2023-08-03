"مفاجأة في ميركاتو الأهلي والاتفاق مع كيسييه بشرط!" .. الكشف عن مطالب يايسله

مستجدات ميركاتو النادي الأهلي

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سلم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي السعودي، تقريره إلى مجلس الإدارة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي تعاقد مع الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي بشكل رسمي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، عقد يايسله، عدة اجتماعات مع عبد العزيز العنقري، عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، وبناءًا عليها قدّم تقريره الفني، بشأن احتياجات الفريق، للمنافسة على البطولات والألقاب.

وكشفت الصحيفة، عن موافقة المدير الفني الألماني، على التعاقد مع النجم الإيفواري فرنك كيسييه، متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني، بشرط ضم لاعب ارتكاز أجنبي معه، يجيد الأدوار الدفاعية.

وبعد موافقة يايسله.. اتفق مسؤولو الراقي مع كيسييه، على كافة بنود عقده، مع الاستعداد الكامل؛ لتلبية جميع مطالب برشلونة "المالية"، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

وبخصوص لاعب الارتكاز الذي طلبه ماتياس يايسله.. أعلنت الصحيفة، اتفاق الإدارة الأهلاوية، مع النجم المغربي سفيان أمرابط؛ إلا أن الصفقة تواجه بعض الصعوبات حاليًا، بعد رفع ناديه فيورنتينا الإيطالي، من مطالبه المالية، عقب دخول أكثر من فريق أوروبي، المنافسة لضم اللاعب.

وأخيرًا.. شدد يايسله، على ضرورة حسم النادي الأهلي، التعاقد مع قلب دفاع عالمي، قبل انطلاق المنافسات المحلية، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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