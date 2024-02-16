مفاجأة من العيار الثقيل .. "نجوم الهلال كانوا يتمنون الانضمام إلى النصر بهذا الوقت!"

هل تمنى لاعبين في الهلال اللعب للنصر؟

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فكرة انتقال لاعبين من النصر إلى الهلال أو العكس، تعد فكرة صعبة جدًا، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، ولكن يبدو أنه كان هناك وقت تمنى فيه لاعبو الزعيم الانتقال إلى العالمي!

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وكشف الإعلامي بندر الدبيخي عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عن أن لاعبي الهلال كانوا يتمنون اللعب في صفوف نادي النصر عام 2000، حينما شارك الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال الدبيخي: "لاعب الشباب فؤاد أنور انتقل من الشباب إلى النصر، لأن الفريق كان سيلعب في كأس العالم للأندية خلال تلك الفترة".

وأضاف: "خلال هذا التوقيت، أي لاعب هلالي كان يتمنى اللعب في صفوف النصر، ويُشارك في كأس العالم للأندية، الأمر الذي يعد فخرًا له".

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وشاك نادي النصر في كأس العالم للأندية عام 2000، حيث وقع في مجموعة واحدة كانت تضم كورينثيانز البرازيلي وريال مدريد الإسباني والرجاء المغربي، حيث حقق العالمي انتصارًا على الرجاء وخسارتين ليودع البطولة.

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