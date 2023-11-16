مفاجأة | منتخب باكستان خاض مباراة السعودية بـ"أسماء ليسوا لاعبين كرة القدم"

أكبر مفاجأة عن مباراة السعودية وباكستان في التصفيات الآسيوية

فجّر ستيفن قسطنطين، المدير الفني لمنتخب باكستان الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، عن لاعبي فريقه، الذين خاضوا مباراة السعودية، مساء اليوم الخميس.

منتخب باكستان سقط أمام السعودية، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف قسطنطين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، عن أن معظم الأسماء التي خاضت المواجهة مع باكستان ضد السعودية، كرة القدم ليست لعبتهم الأساسية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مدرب منتخب باكستان: "بعض اللاعبين الذين خاضوا المباراة أمام الأخضر السعودي، لا يتذكرون متى آخر مرة، مارسوا هذه اللعبة".

وعلى الرغم من ذلك.. وعد ستيفن قسطنطين، بتحسين مستوى المنتخب الوطني، خلال الفترة القادمة؛ خاصة أنه لم يتول المسؤولية، سوى من فترة قصيرة للغاية.

جدير بالذكر أن السعودية، تتصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، بينما يقبع منتخب باكستان في "القاع".