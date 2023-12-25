مفاجأة في معسكر الاتحاد استعدادًا لكلاسيكو النصر الكبير

الآلاف ينتظرون كلاسيكو الاتحاد والنصر بـ"شغف كبير"

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شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، استعدادًا لكلاسيكو المملكة الكبير أمام النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مفاجأة سعيدة.

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الاتحاد يستضيف النصر، في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد، أنهى العميدي الاتحادي، مساء اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة النصر؛ حيث انتظم نجوم الفريق الأول لكرة القدم - بعدها مباشرة -، في المعسكر.

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سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تواجد النجم عبد الرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد، في المعسكر استعدادًا للكلاسيكو؛ بعد الغياب عن المباريات السابقة.

وترددت أنباء قوية طوال الأيام الماضية، عن عودة العبود إلى التمرد داخل الفريق الاتحادي، الذي يقوده حاليًا المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مثلما كان يفعل في عهد المدرب البرتغالي "المقال" نونو سانتو.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة، وبفارق 12 نقطة كاملة عن نادي النصر "الوصيف".

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