مفاجأة .. مستحقات تشافي لا تُزعج برشلونة وتقرير ديكو قد يقلب الطاولة!

اجتماع حاسم الأسبوع القادم

يستعد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، للاجتماع بتشافي هيرنانديز مدرب الفريق، من أجل الوصول إلى قرار نهائي بخصوص مستقبله.

تشافي سبق أن أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق من الموسم، ولكنه تراجع ليعلن النادي استمراره، قبل أن يغضب لابورتا عليه بسبب تصريحاته حول الأزمة الاقتصادية وصعوبة المنافسة مع ريال مدريد، ليقرر التخلي عنه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن لابورتا سيجتمع بتشافي خلال الأسبوع المقبل بعد مباراة إشبيلية الأخيرة بالدوري الإسباني يوم الأحد، بحضور نائبه رافا يوستي وديكو المدير الرياضي وبعض المعاونين الآخرين، من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص المدرب الكتالوني.

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ورغم أن كافة المعلومات تشير إلى أن تشافي حُكم عليه بالفعل، وأنه لن يستمر كمدرب لبرشلونة الموسم المقبل، إلا أن الصحيفة قالت إن القرار لم يتم اتخاذه بعد.

وأوضحت أن ديكو سيكون مسؤولًا عن قراءة التقرير الفني للموسم الجاري، مع تسليط الضوء على الأشياء الإيجابية والسلبية للفريق تحت قيادة تشافي.

وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره للسنة المتبقية في عقده أو رحيله، وبعدها سيتم التصديق على هذا القرار أي كان خلال اجتماع مجلس الإدارة بنفس الأسبوع.

وفي نهاية تقريرها أكدت الصحيفة أن مستحقات تشافي لن تمثل أزمة لبرشلونة، بسبب شعور النادي بأنه لن يعترض على التنازل عن السنة المتبقية في عقده، ولكنه سيقاتل من أجل حصول أعضاء طاقمه الفني على مستحقاتهم.