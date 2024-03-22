مفاجأة مدوية .. رسائل شاكيرا لبيكيه تمهد الطريق لخطوة غير متوقعة!

رسائل من نوع مختلف

يبدو أن المطربة الكولومبية شاكيرا، قررت أن تترك الباب مفتوحًا أمام عودتها مرة أخرى إلى نجم برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه.

شاكيرا دخلت في صراع محتدم مع أسطورة النادي الكتالوني على مدار الأشهر الماضية، وسط اتهامات بالخيانة ظهرت في بعض الأعمال الفنية لها.

ولكنها قررت أن تغير لهجتها تمامًا مع والد طفليها، من خلال أغنية "Última" الصادرة بالألبوم الثاني عشر لها بعنوان "Women No longer cry".

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صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على هذه الأغنية المؤثرة، وبعض الكلمات التي تظهر كرسائل واضحة لتخفيف حدة الخلاف مع بيكيه وفتح الباب أمام استعادة علاقتهما من جديد.

وقامت شاكيرا باستخدام جمل من نوعية "أشكرك على ما مررت به"، "ما حدث لنا قد حدث بالفعل، ولم يكن له أي معنى"، يومًا ما قد تريد أن تطرق بابي مرة أخرى ولكني قررت أن أكون وحدي الآن"، "كنت تريد الخروج وكنت أرغب في البقاء معك في المنزل"، يمر الوقت ولا أستطيع إخراجك من ذهني".

ولم تستبعد شاكيرا خلال أغنيتها بأن تقوم هي بطرق الباب مرة أخرى من أجل العودة، في تغيير واضح وصريح للهجة المستخدمة في رسائلها الموجهة بطريقة غير مباشرة لنجم برشلونة المعتزل.