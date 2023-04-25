مفاجأة مدوية .. رسالة صادمة من عبد العزيز المريسل إلى رئيس النصر

النصر خسر أمام الوحدة يوم أمس وخرج من كأس الملك

shahid

فقد النصر آخر آماله في إنقاذ موسمه بخسارته أمام الوحدة مساء أمس بهدف نظيف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعبه الأول بارك في الرياض، وهو ما فجر الانتقادات في وجه الجميع في النادي بدءًا من الرئيس مرورًا بالجهاز الإداري والفني وانتهاءً باللاعبين.

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الفريق العاصمي فقد الكثير من فرصه في المنافسة على لقب الدوري السعودي بعد خسارته الأخيرة أمام الهلال في ديربي الرياض، والتي منحت الاتحاد فرصة الابتعاد في الصدارة بفارق 6 نقاط حال حقق الفوز على الشباب في جدة مساء الخميس القادم، ولذا كان يأمل في الفوز بالكأس حتى لا يخرج بموسم صفري جديد.

عدم حدوث ذلك أدى لانقلاب عدد من الإعلاميين على مسلي آل معمر رئيس النادي ومطالبته بالاستقالة، وكان من بينهم عبد العزيز المريسل الذي وجه رسالة صادمة للرئيس طالبه خلالها بإعلان الرحيل عن النصر قبل مغادرة الملعب ليلة أمس.

وتُعد تلك الرسالة مفاجأة مدوية من جانب الإعلامي النصراوي، إذ يُعد أحد أكبر الداعمين لآل معمر واستمراره في منصبه، وقد سبق أن حارب العديد من المطالبين برحيله ووصفهم بأعداء النادي.

المريسل كتب في رسالته عبر تويتر "الأستاذ مسلي ال معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بقاؤك في منصبك أصبح جريمة في حق نفسك وحق النادي وجماهيره. أعلم أنك تتحمل أمورًا كثيرة لكن في النهاية أنت الرئيس وأنت في وجه المدفع، أرجوك للمصلحة العامة لا تخرج من الملعب إلا وأنت مستقيل. أكتب ذلك بلغة بعيدة عن التشنج فأنا في قمة هدوئي".

ردود الفعل على تلك التغريدة تباينت بين التأكيد على صحة ما جاء فيها وبين السخرية من المريسل ودعمه السابق ودفاعه القوي عن آل معمر في جميع المواقف الجدلية التي أحدثت انقسامًا بين الجمهور النصراوي.

Shahid