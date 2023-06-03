مفاجأة مدوية تظهر في قضية الشباب وأحمد شراحيلي!

أحمد رفعت
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دوري روشن السعوديالشبابالإتحادأحمد شراحيلي

تعرف على المفاجأة التي ظهرت في قضية الشباب ضد مدافع الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية ظهرت في قضية نادي الشباب ضد أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد، بعد اتهام العميد بالتفاوض معه خارج الفترة الحرة في عقده.

نادي الشباب رفع قضية لمركز التحكيم الرياضي، يطلب فيها إيقاف نادي الاتحاد عن القيد وإلزامه بدفع 5 ملايين ريال، بجانب إيقاف المدافع شراحيلي.

وقال الإعلامي منار شاهين خلال برنامج "الحصاد الرياضي": "قضية شراحيلي منتهية تمامًا، وفي مصلحة نادي الاتحاد بنسبة 100%.

وأوضح شاهين: "تم كشف حساب أحمد شراحيلي، ولا يوجد فيه أي تحويل بنكي، حيث لم تقم إدارة العميد بإرسال أي أموال لحسابه البنكي طوال فترة عقده مع الشباب".

وبذلك تم إثبات أن الاتحاد لم يدخل في مفاوضات مع شراحيلي أثناء سريان عقده مع الشباب، وسيتخذ مركز التحكيم قرارًا لصالح الاتحاد، بناءً على ما ذكره شاهين.

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