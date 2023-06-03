مفاجأة مدوية تظهر في قضية الشباب وأحمد شراحيلي!

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية ظهرت في قضية نادي الشباب ضد أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد، بعد اتهام العميد بالتفاوض معه خارج الفترة الحرة في عقده.
نادي الشباب رفع قضية لمركز التحكيم الرياضي، يطلب فيها إيقاف نادي الاتحاد عن القيد وإلزامه بدفع 5 ملايين ريال، بجانب إيقاف المدافع شراحيلي.
وقال الإعلامي منار شاهين خلال برنامج "الحصاد الرياضي": "قضية شراحيلي منتهية تمامًا، وفي مصلحة نادي الاتحاد بنسبة 100%.
وأوضح شاهين: "تم كشف حساب أحمد شراحيلي، ولا يوجد فيه أي تحويل بنكي، حيث لم تقم إدارة العميد بإرسال أي أموال لحسابه البنكي طوال فترة عقده مع الشباب".
وبذلك تم إثبات أن الاتحاد لم يدخل في مفاوضات مع شراحيلي أثناء سريان عقده مع الشباب، وسيتخذ مركز التحكيم قرارًا لصالح الاتحاد، بناءً على ما ذكره شاهين.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- ثمانية أسباب تفسر فشل صفقة ميسي في باريس سان جيرمان
- بقيادة هالاند وفينيسيوس .. التشكيل المثالي لموسم 2022-2023
- جول 11 | دوري روشن السعودي بدون ركلات جزاء .. صدمة للاتحاد وتراجع الهلال
- رسالة من جماهير باريس .. وداعًا أيها الغريب ميسي ومرحبًا بزمن مبابي فقط!
- لن يوقفه أحد .. لهذه الأسباب الثلاثية ستكون لمانشستر سيتي حتمًا!