مفاجأة مدوية .. الهلال يُحاول إعادة مدربه السابق ليخلف رامون دياز

الهلال أنهى علاقته بمدربه الأرجتيني

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كشف موقع ريليفو الإسباني عن مفاجأة مدوية تخص خليفة رامون دياز في الهلال السعودي، حيث أشار إلى أن النادي يُحاول جاهدًا إعادة مدربه السابق ليوناردو جارديم.

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الهلال لم يُعلن رسميًا بعد رحيل دياز لكن كل المؤشرات تؤكد ذلك خاصة بعدما منحه الإذن للسفر إلى بلاده وقرر إكمال الموسم مع مساعده ونجله إيميليانو، وينتهي عقد المدرب المخضرم مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

ريليفو أوضح أن إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل وضعت جارديم على رأس المرشحين لخلافة دياز، خاصة بعد نجاحه الملفت مع شباب الأهلي وقيادته الفريق للفوز بالدوري الإماراتي، مشيرًا إلى أنها تُحاول إقناعه بالموافقة على العودة.

المدرب البرتغالي كان قد تولى تدريب الهلال في صيف 2021، ورغم تتويجه بدوري أبطال آسيا إلا أن النادي أطاح به في فبراير 2022 بعد الخسارة القاسية أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ريليفو أشار إلى أن إعادة جارديم والتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس يأتي ضمن جهود الهلال لإقناع ليونيل ميسي بالموافقة على الانضمام للفريق عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو القادم.

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