مفاجأة.. ليروي ساني يتوسط لإبقاء ساديو ماني في بايرن ميونخ!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Sadio Mane Leroy Sane Bayern embrace 2022-23Getty Images
الدوري الألماني - بوندسليجابايرن ميونخليروي سانيساديو ماني

رغم العراك الذي حدث بينهما..

تحدث الألماني ليروي ساني إلى مجلس إدارة بايرن ميونخ مطالبا إياهم بعدم إلغاء عقد النجم السنغالي، وهي العقوبة التي كانت متوقعة بعد إقدام السنغالي على لكم زميله في الفريق وضربه بشكل مبرح.

وبدلًا من ذلك، اختار النادي الذي كان يفكر في مجموعة من العقوبات، تعليق مشاركة الجناح السنغالي في مباراة الدوري الألماني هذا الأسبوع ضد هوفنهايم وفرض غرامة لم يتم الكشف عنها، وفقًا لصحيفة "بيلد".

وقد اشتبك الثنائي أكثر من مرة على أرض الملعب خلال هزيمة بايرن يوم الثلاثاء أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصاعدت الأمور في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة حيث تدخل باقي الزملاء لمنع ماني من مواصلة الهجوم بالضرب على ساني بعد لكمه في وجهه، وفي الوقت الراهن يعتبر بايرن ميونخ هذا الملف "مغلقًا" تمامًا.

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