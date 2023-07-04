مفاجأة لم تكن في الحسبان .. الرافعات تضع برشلونة في ورطة غير متوقعة!

برشلونة يواجه أزمة اقتصادية غير متوقعة..

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة اقتصادية لم تكن في الحسبان بسبب عدم حصوله على الأقساط الخاصة بالروافع الاقتصادية التي قام النادي بتفعيلها لتحسين وضعه المالي.

الصحفي الإسباني بيدرو موراتا وعبر محطة "COPE" الإذاعية الإسبانية، أكد أن برشلونة لم يحصل على القسط الثاني من الرافعتين الثالثة والرابعة، بعدما باع النادي حق الانتفاع ببعض أصوله في الصيف الماضي مقابل 200 مليون يورو.

موراتا أكد أن برشلونة كان من المفترض أن يحصل على دفعة بقيمة 30 مليون يورو عن كل رافعة بحلول يوم 15 يونيو الماضي، لكن ذلك لم يحدث، وتم تأجيل الدفع حتى ديسمبر المقبل.

وبالتأكيد فإن تأجيل الحصول على مبلغ 60 مليون يورو قد يضر ميزانية برشلونة، لكن لم يتم الكشف عن سبل تعديل الوضع في الوقت الحالي.

برشلونة قد يكون مضطرًا لبيع أحد نجومه حاليًا في سبيل الحصول على السيولة المالية اللازمة لإجراء صفقات جديدة، لأن النادي كان سيعتمد بكل تأكيد على المال القادم من الرافعات لتحسين وضعه.