مفاجأة للاتحاد والهلال .. شوبير يكشف كواليس المفاوضات بين محمد صلاح والأندية السعودية

الخلاف الأخير مع يورجن كلوب فجر الحديث عن رحيل صلاح

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كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن كواليس المفاوضات بين محمد صلاح والأندية السعودية للانضمام إلى نجوم دوري روشن الموسم القادم.

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نجم هجوم ليفربول دخل في مشادة مع مدربه يورجن كلوب خلال مباراة الفريق أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، وقد برر البعض ذلك بأنه عدم اهتمام من اللاعب المصري كونه حسم أمره بالرحيل عن فريقه الموسم القادم، خاصة أن المدرب الألماني سيرحل كذلك.

شوبير نفى الأمر تمامًا وأكد عدم وجود اتفاق بين صلاح وأي نادٍ سعودي للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتخط اتصالات بين مسؤولين كبار في السعودية واللاعب للحديث عن إمكانية اللعب في الدوري السعودي موسم 2024-2025.

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وأضاف خلال برنامجه الإذاعي "كل ما حدث مع صلاح كان مجرد اتصالات بين شخصيات مسؤولة في السعودية واللاعب، أخبروه برغبتهم في ضمه للدوري السعودي وأرادوا معرفة رأيه في الأمر، لكن لم يتقدموا بعد بأي عرض رسمي للنادي الإنجليزي".

شوبير فاجأ الهلال والاتحاد بعدم قصر التفاوض مع صلاح عليهما، إذ كانت جل المصادر تتحدث عن صراع الناديين للفوز بتوقيع اللاعب، إذ قال "المفاجأة أن المسؤولين في السعودية خيروا صلاح بين الأندية الأربعة ليختار النادي الذي يريد اللعب له الموسم القادم، ولا أخفيكم سرًا أن صلاح رحب بالمفاوضات وأعتقد أنه سيُوافق على الانتقال للدوري السعودي".

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