مفاجأة .. كريستيانو رونالدو مُحبط في النصر وينتظر العودة إلى ريال مدريد!

رونالدو يقول وداعًا للنصر سريعًا!

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كشفت تقارير إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد الرحيل عن صفوف النصر السعودي.

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رونالدو انضم إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الناسيونال" الإسبانية، يرغب رونالدو في ترك النصر، بعد 4 أشهر فقط من انضمامه للفريق، وينوي اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا العودة إلى إسبانيا.

وأشار التقرير أن أسطورة كرة القدم البرتغالية يعاني من عدم التأقلم مع الأجواء في السعودية، بسبب عامل اختلاف اللغة، ويأمل رونالدو في العودة إلى ريال مدريد، لكن ليس كلاعب.

وكشف التقرير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مرحب بالفكرة، حيث يفكر في الاستفادة من رونالدو وتعيينه سفيرًا للنادي.

يذكر أن رونالدو يمر بوقت عصيب مع النصر، حيث خسر نهائي السوبر السعودي، وكذلك ودع نصف نهائي كأس الملك، ويواجه خسارة فرصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

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