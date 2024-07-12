مفاجأة كبيرة من نجم فرنسا لبرشلونة!

نجم فرنسا يفاجئ برشلونة...

شهد مران فريق برشلونة، صباح اليوم الجمعة مفاجأة غير متوقعة من جول كوندي، لاعب الفريق، الذي حضر إلى مقر تدريبات البلوجرانا، بعد أيام من توديعه مع منتخب بلاده فرنسا، لبطولة يورو 2024.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقريرها، أنه أثناء الجلسة التدريبية لبرشلونة، تحت قيادة المدرب هانز فليك، وصل كوندي إلى مقر تدريبات الفريق بطريقة مفاجأة ولم تكن متوقعة.

وأكدت الصحيفة إلى أن المدافع الفرنسي، لم يحدد إذا ما كان سينضم مع الفريق في التدريبات ويحضر الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الامريكية، أم سيحصل على عطلته السنوية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة اليورو.

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وكان كوندي، قد ودع بطولة يورو 2024، والتي كان أحد العناصر الأساسية خلالها مع منتخب فرنسا، قبل أيام على يد إسبانيا، في نصف نهائي المسابقة، بالإضافة إلى مشاركته مع برشلونة، بشكل أساسي في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن كوندي صاحب الـ 25 عامًا، كان يبهر الجميع في الموسم الماضي بالتزامه في التدريبات وكان في الكثير من المرات يكون أول الواصلين في الصباح، بالإضافة إلى خوضه لتدريبات التعافي بعد المباراة مع البدلاء، في الوقت الذي كان يشارك فيه اللاعبين الأساسيين تدريبات الاستشفاء في صالة الألعاب الرياضية.