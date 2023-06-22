مفاجأة كبرى .. التسريبات تكشف رئيس النصر الجديد، مسلي آل معمر أم ثامر اليمني؟

لمن منح الأعضاء الذهبيين أصواتهم في انتخابات النصر؟ مسلي آل معمر أم ثامر اليمني؟

كشفت التسريبات من داخل لجنة الاقتراع للجمعية العمومية للنصر السعودي، الرئيس الجديد المرتقب للعالمي، قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.

الثنائي مسلي آل معمر وثامر اليمني وحدهما يتنافسان حول مقعد الرئاسة، بعد قبول قوائمهما ورفض الطعون المقدمة ضدهما.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي فإن أعضاء الجمعية العمومية سواء الأمير خالد بن فهد، الأمير الوليد بن بدر، عبد اللطيف الشثري، مسفر بن خير الله، فهد العجلان، زياد وهبي، فائز المعجل، محمد العمران، يوسف القفاري، جميعهم قاموا بالتصويت لصالح مسلي.

جميع الأسماء المذكورة أعلاه هم الأعضاء الذهبيين للنادي، والكل يميل لكفة مسلي رغم الغضب الجماهيري عليه، ليقرب من تولي الرئاسة لأربع سنوات جديدة.

جمهور العالمي غالبيته يرفض عودة آل معمر للرئاسة في ظل غرق النادي في القضايا والشكاوى ضد منافسيه في عقده، بينما فشل في غالبية المنافسات داخل الملعب، والتي كان آخرها الموسم الماضي، الذي لم يحصد به أي بطولة.

يذكر أنه تقرر عقد انتخابات للرباعي النصر، الاتحاد، الأهلي والهلال بعد حل مجالس إداراتهم، على خليفة سيطرة صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكيتها.