"بعضهم قد يكون مفاجأة" .. كاسترو يطلب الاستغناء عن خماسي النصر

كاسترو يقدّم تقريره الفني للإدارة النصراوية..

حدد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، 5 لاعبين محليين، يريد الاستغناء عنهم، خلال صيف العام الحالي.

كاسترو فشل في التتويج بأي بطولة رسمية، خلال موسمه الأول مع النصر، مكتفيًا بالحصول على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية".

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، أوصى كاسترو، مسؤولي قلعة العالمي، بـ"الاستغناء" عن الثنائي نواف بوشل، ظهير أيمن الفريق الأول، وزميله متوسط الميدان عبدالمجيد الصليهم.

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الصحيفة كشفت عن أن النصر، سيبيع المدة المتبقية من عقد بوشل، بينما يدرس إعارة الصليهم، أو التخلي عنه بشكل نهائي؛ حسب العروض المقدمة إليه.

وفي نفس السياق.. فاجأ المدير الفني البرتغالي، الإدارة النصراوية، بطلبه رحيل الثلاثي الشاب عبدالعزيز العليوة ومشاري النمر ومحمد مران، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة، أن لويس كاسترو يرى ضرورة خروج هذا الثلاثي، على سبيل الإعارة؛ بسبب صعوبة حصولهم على فرصة للعب مع النصر، في الموسم الرياضي القادم.

وقد يكون الاستغناء عن العليوة ومران بالذات، بمثابة المفاجأة للجماهير النصراوية؛ خاصة لما يتمتع به الثنائي الشاب من إمكانيات كبيرة، فضلًا عن النقص العددي الكبير في خط هجوم الفريق.