مفاجأة .. قضية نيجريرا تظهر في دوري ملوك بيكيه!

جيرارد بيكيه قائد برشلونة السابق كان قريبًا من قضية نيجريرا

نجا الإسباني جيرارد بيكيه، قائد برشلونة السابق، من الوقوع في فخ ارتباط اسمه بقضية ناديه السابق وإنريكيز نيجيريرا بأعجوبة بحسب ما ذكر اللاعب نفسه.

ويرتبط اسم برشلونة حاليًا بمدفوعات غير معلوم سببها لشركة مملوكة لإنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، ونجله.

وذكر بيكيه الذي اعتزل هذا الموسم وهو قائد برشلونة أنه كاد يتورط اسمه مع اسم نيجيريرا بسبب نجل الأخير.

وتواصل جيرارد بحسب ما ذكر مع حكم سابق لم يفصح عن اسمه ليرشح له أسماءً للعمل معه في بطولة "كينجز ليج- دوري الملوك" وكان من بينهم اسم نجل نيجريرا، لكن من حسن حظ اللاعب الإسباني إن عملية توظيف لم تتم.

وأسس بيكيه رفقة عدد من اللاعبين المعتزلين على رأسهم إيكر كاسياس بطولة دوري خاصة بهم اسمها "كينجز ليج" بقواعد جديدة ونظام مختلف عن البطولات العادية لكرة القدم.

الدولي الإسباني السابق المتوج بكأس العالم مع بلاده 2010، كان لاعب كرة قدم بدرجة "رجل أعمال" فلديه شركة تملك حقوق بعض بطولات التنس العالمية.