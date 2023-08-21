مفاجأة قانونية في صفقة تمبكتي .. حقيقة "البند" الذي قد يُبطل اتفاق الهلال والشباب

جدل جديد في صفقة الهلال وحسان تمبكتي

SHAHID

منذ ساعات عديدة، ولا حديث في الشارع الرياضي السعودي؛ إلا على اتفاق الهلال مع الشباب، للتعاقد مع المدافع الدولي حسان تمبكتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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تمبكتي أعلن عن رغبته في الرحيل عن نادي الشباب، في الصيف الحالي؛ وسط منافسة بين النصر والاتحاد والأهلي، لضم اللاعب، قبل أن يتدخل الهلال، الذي حسم الصفقة لصالحه.

وحسب التقارير المنتشرة، رفض الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشباب، بيع المدافع الدولي، للزعيم الهلالي، بينما وافق خالد الثنيان، رئيس النادي.

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وعن ذلك.. ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى احتمالية بطلان صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال، إذا لم يوقع عليها الرئيس التنفيذي لليث الشبابي.

ومن ناحيته.. نفى القانوني الرياضي خالد الشعلان، إمكانية بطلان صفقة الهلال مع تمبكتي، إذا وقع عليها الثنيان، بدلًا من الرئيس التنفيذي.

وكتب الشعلان عبر منصة "إكس": "في عقود اللاعبين السعوديين أو غير السعوديين.. يكون المخوّل بالتوقيع من طرف النادي؛ هو الرئيس أو الرئيس التنفيذي، وذلك وفقًا لنموذج العقد (1) ونموذج العقد (2)، المُرفقان بلائحة الاحتراف، وهي ذات الاختصاص".

وذلك يعني أنه حتى في حال رفض الرئيس التنفيذي، بيع حسان تمبكتي إلى نادي الهلال، يستطيع الثنيان أن يوقع على عقود انتقال اللاعب، إلى الفريق الأزرق، دون أي مشاكل قانونية.

SHAHID