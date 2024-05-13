مفاجأة في موقف عبد الرحمن غريب من مواجهة النصر والهلال

الجناح السعودي غاب عن المباريات الأخيرة للنصر

SHAHID

يستعد النصر لمواجهة الهلال في الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم، وقد شهد موقف عبد الرحمن غريب من خوض اللقاء مفاجأة كبيرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللقاء ليس ذو أهمية على صعيد المنافسة، إذ حسم الهلال لقب الدوري لصالحه الأسبوع الماضي وضمن النصر تواجده في المركز الثاني المؤهل لكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا الموسم القادم، لكنه رغم ذلك يحظى بأهمية بالغة كونه لقاء ديربي الرياض.

غريب كان قد غاب عن المباريات الأخيرة للنصر لإصابته خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ29، وقد أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من تمدد في العضلة الخلفية، ورغم الحديث عن تحسن حالته الأسبوع الماضي إلا أنه لم يدخل قائمة مباراة الأخدود الأخيرة لتجهزيه جيدًا للقاء الديربي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

صحيفة الرياضية السعودية فاجأت الجميع بالتأكيد على غياب الجناح السعودي عن مواجهة الأول بارك أمام الهلال نظرًا لعدم جاهزيته بعد، مشيرة إلى أنه مازال يُواصل برنامجه التأهيلي.

يُشار إلى أن النصر هزم الأخدود في الجولة الماضية من دوري روشن بنتيجة 3-2 وبهدف قاتل من مارسيلو بروزوفيتش.

SHAHID